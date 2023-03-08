عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن تحالف ألماني مصري إماراتي يوقع اتفاقا لإنتاج الهيدروجين الأخضر في “موريتانيا”



وقع تحالف شركات دولي يضم كلا من كونيونكتا الألمانية وإنفينيتي المصرية للطاقة ومصدر الإماراتية اتفاقا مع الحكومة الموريتانية بشأن مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقيمة 34 مليار دولار مع بناء منشأة تحليل كهربائي بطاقة تصل إلى عشرة غيغاواط وفقا لتقرير من صحيفة “فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج” الألمانية اليوم الأربعاء نقلته وكالة “رويترز”.

ونقلت الصحيفة عن الشركة الألمانية المشاركة فى الكونسيرتيوم أن الطاقة الإنتاجية للمشروع ستبلغ قرابة ثمانية ملايين طن من الأمونيا أو غيرها من المنتجات التي تعتمد على الهيدروجين سنويا.

وأضافت أن المشروع سيقام في شمال شرقي العاصمة الساحلية نواكشوط، من المقرر أن تكتمل المرحلة الأولى منه في عام 2028 بطاقة تبلغ 400 ميغاوات.

وفى نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضى وعلى هامش قمة المناخ “كوب 27 “التي عقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية، وقعت موريتانيا مذكرة تفاهم مع شركة النفط البريطانية “BP”، بشأن دراسات تطوير مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بقدرة تصل إلى 30 غيغاواط.