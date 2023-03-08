شكرا لاهتمامكم بخبر ميزانية ضخمة لـ “البنتاغون”.. زيادات كبيرة في مشتريات الأسلحة والبحث والتطوير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن ميزانية ضخمة لـ “البنتاغون”.. زيادات كبيرة في مشتريات الأسلحة والبحث والتطوير



تتضمن خطة الإنفاق التي سيقترحها الرئيس جو بايدن يوم الخميس ما يصفه المسؤولون بأنها أحد أكبر ميزانيات الدفاع في وقت السلم للولايات المتحدة، مع تخصيص 170 مليار دولار لشراء الأسلحة و145 مليار دولار للبحث والتطوير، وكلا الرقمين قياسيان.

وسيتجاوز سقف ميزانية وزارة الدفاع للسنة التي تبدأ في الأول من أكتوبر 835 مليار دولار، ارتفاعاً من 816 مليار دولار التي خصصها الكونغرس في السنة المالية الحالية، وفقاً لما نقلته وكالة “بلومبرغ” عن أحد المسؤولين، أثناء مناقشة الميزانية قبل إرسالها رسمياً إلى الكونغرس.

وعلى الرغم من أن الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا قد استنفدت مخزونات البنتاغون، فإن الإنفاق لدعم مقاومة الرئيس فلاديمير زيلينسكي للغزو الروسي قد تم تمويله من خلال اعتمادات تكميلية منفصلة. وأفادت “بلومبرغ” بأن ارتفاع الميزانية العادية لوزارة الدفاع جاء مدفوعاً إلى حد كبير من خلال التوترات المتصاعدة مع الصين، والتي ينظر إليها في البنتاغون على أنها المنافس الرئيسي المحتمل للقيادة العسكرية الأميركية، وفقاً لما اطلعت عليه “العربية.نت”.

من جانبه، قال المحلل الدفاعي السابق في مكتب الإدارة والميزانية الأميركية، مارك كانسيان، والذي يعمل حالياً في المركز للدراسات الدولية والاستراتيجية: “طلب تحديث الأسلحة القادم من البنتاغون “يعكس الميزانية التي لا تزال تركز بشكل أساسي على تطوير أسلحة للحروب المستقبلية بدلاً من شراء أسلحة للحروب على المدى القريب”.

من بين الأنظمة الرئيسية التي ستستفيد من الميزانية الجديدة المقترحة هي طائرات F-35 التابعة لشركة “لوكهيد مارتن”، وهي أغلى أنظمة الأسلحة الأميركية. وسيخصص 13.5 مليار دولار من الميزانية الجديدة لشراء الطائرات المقاتلة والتطوير المستمر والتحديثات.

ومن المقرر أن يطلب البنتاغون 83 طائرة من طراز F-35 للقوات الجوية والبحرية وسلاح مشاة البحرية، لتلبية أهداف الخدمات. ويشمل ذلك 48 طائرة مخططة لسلاح الجو و35 للبحرية ومشاة البحرية.

وارتفع الرقم إلى 83 من 61 طلبته الإدارة العام الماضي. فيما أضاف الكونغرس 19 طائرة أخرى في مشروع قانون الإنفاق النهائي لهذا العام، ليصبح المجموع 80.

وقال أحد المسؤولين إن الميزانية تطلب أيضاً تمويلاً كبيراً للذخائر طويلة المدى للقوات الجوية والبحرية التي يمكن استخدامها في صراع محتمل في المستقبل مع الصين.