أخبار اليمن : غرق 14 يمنية قبالة جزيرة كمران

غرق 14 يمنية قبالة جزيرة كمرانتوفيت 11 امرأة وثلاثة أطفال، بحادثة غرق قارب كان على متنه 25 شخصا في المياه البحرية الفاصلة بين منطقة الخوبة الساحلية بمديرية اللحية وجزيرة كمران بمحافظة الحديدة.

وأوضحت مصادر بهيئة المصائد السمكية، أن 11 شخصاً نجوا من الحادثة التي وقعت في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين بينهم ستة أشخاص تم إسعافهم ويتلقون العلاج في هيئة مستشفى الثورة العام بالمحافظة.

وتفقد نائب رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية بالبحر الأحمر محمد العميسي ومدير الموانئ ومراكز الإنزال بالهيئة عزيز عطيني، أحوال الناجين الستة بينهم طفل من حادثة غرق قارب صيد نوع جلبة في المياه البحرية الواصلة الى جزيرة كمران، ومستوى الرعاية والخدمات الطبية المقدمة لهم.

يذكر أن الأشخاص كانوا قادمين من منطقة الخوبة بالحديدة لحضور حفلة زفاف في جزيرة كمران.