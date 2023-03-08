عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن مجموعة “كريدي سويس” تحصل على ترخيص إدارة الثروات في الصين



حصلت مجموعة كريدي سويس على ترخيص يسمح لها بإطلاق نشاطها في إدارة الثروات في الصين في النصف الأول من العام الحالي بالإضافة إلى توسيع أنشطتها في تداول الأوراق المالية.

وذكرت المجموعة المصرفية أنها حصلت على ترخيص الاستشارات الاستثمارية وتجارة الملكية والسمسرة على مستوى الصين.

وكان البنك قد أجرى تخفيضات كبيرة في قوته العاملة في الصين في نوفمبر الماضي كجزء من تخفيض التكاليف، حيث ترك ما لا يقل عن ثلث المصرفيين الاستثماريين وظائفهم بالإضافة إلى حوالي 40% من طاقم الأبحاث.