شكرا لاهتمامكم بخبر نسعى للاستثمار بالمشاريع الجذابة في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن نسعى للاستثمار بالمشاريع الجذابة في السعودية



قال عمدة الحي المالي في لندن، نيكولاس ليونز، إن الحي المالي لديه علاقات “رائعة” مع دول الخليج لا سيما مع السعودية، حيث يركز دائماً على الخدمات المالية والمهنية ذات الصلة، التي تشمل الخدمات القانونية كالامتثال وإدارة المخاطر والتكنولوجيا، بجانب خدمات القطاع البنكي وإدارة الأصول.

وتابع ليونز في مقابلة مع “العربية”، اليوم الأربعاء: “تمتلك المملكة المتحدة الكثير من الخبرة في تطوير المهارات في هذه الخدمات، وتعد التكنولوجيا المالية مجالا واسعا، والتمويل الأخضر والمستدام مجال آخر، وكلاهما وثيق الصلة بالسعودية لأنها تنتقل بمرور الوقت من الاقتصاد الكربوني بالكامل إلى تطوير مهارات تتعلق بالتكنولوجيا المتجددة والخدمات المالية أيضا”.

“لذلك أعتقد أن هناك الكثير الذي يمكننا التحدث عنه مع السعودية فيما يتعلق بإمكانية الاستثمار في المشاريع الجذابة في المملكة، وأيضا إمكانية المساعدة بإدارة الأصول من لندن لصناديق الثروة في السعودية”، وفقا لعمدة الحي المالي.

وقال ليونز، إن “رؤية السعودية 2030 مشروع مشوق ورائع”، وهناك عدة طرق يمكن التعاون من خلالها، في ظل امتلاك الحي المالي صناديق قوية للبنية التحتية، بالإضافة إلى خبرته الطويلة في قطاع التمويل الأخضر والمستدام، بالإضافة إلى الاقتصاد الدائري.

وأشار عمدة الحي المالي إلى عقد اجتماع وصفه بـ”المثمر” مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض للاطلاع على الخطط غير العادية للعاصمة السعودية.

وعبر نيكولاس ليونز عن “دهشته” من حجم الخطط والقواسم المشتركة بين مدينتي الرياض ولندن”، قائلاً: “عندما نتحدث عن حجم هذه الخطط لمدينة الرياض فإنها أكبر بكثير من أي خطط رأيناها لمدينة لندن، لكن العديد من القضايا المتعلقة بالتخطيط والتنفيذ تعتبر متقاربة”.

وتابع: “لذلك لدينا عوامل مشتركة حول نقاط يهتم بها الطرفان سنناقشها على الطاولة وستكون مفيدة للمملكة، لكن لدينا الكثير الذي يمكننا أن نتعلمه مما يحدث هنا في السعودية”.