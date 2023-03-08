شكرا لاهتمامكم بخبر “بريسايت” ترفع حصة الشريحة الثانية في اكتتابها العام إلى 92.8% والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “بريسايت” ترفع حصة الشريحة الثانية في اكتتابها العام إلى 92.8%



رفعت شركة “بريسايت” لحلول الذكاء الاصطناعي حصة الشريحة الثانية في اكتتابها العام من 87.6% إلى 92.8% من إجمالي الأسهم التي تنوي طرحها في سوق أبوظبي المالي.

وبذلك تكون الشريحة الأولى المخصصة للأفراد قد انخفضت من 12.4% إلى 7.2%.

وتخطط الشركة لجمع 495 مليون دولار من طرح أولي لحصة 32% تعادل 1.36 مليار سهم جديد من رأسمالها على سعر 1.34 درهم للسهم عن طريق زيادة رأسمالها.

وتتبع “بريسايت” مجموعة “جي 42 للذكاء الاصطناعي” بأبوظبي.

وكان الرئيس التنفيذي للعمليات لدى “بريسايت”، عادل الشرجي، قال إن خطة الشركة طموحة والأهداف المرجوة من طرح أسهمها في سوق أبوظبي تتضمن التوسع الدولي، ودعم الأبحاث والتطوير.

وأوضح الشرجي أن “بريسايت” شركة ناشئة تأسست في عام 2020، وتقدم أكثر من 10 منتجات مختلفة، وتدير أكثر من 100 خوارزمية.

وأضاف أن الشركة تقدم خدماتها للقطاعين الحكومي والخاص، من أبرزهم جهاز أبوظبي للرقابة المالية، كما كانت الشركة مسؤولة عن تأمين معرض إكسبو 2020 دبي.