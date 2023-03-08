عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن الإنتاج الصناعي الألمانى يفوق التوقعات في أول شهر من 2023



قال مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا اليوم الأربعاء إن الإنتاج الصناعي في البلاد ارتفع بأكثر من المتوقع في يناير الماضى،بزيادة 3.5 % عن الشهر السابق وفقا لما نقلته وكالة “رويترز”.

كان محللون توقعوا فى استطلاع رأي أجرته الوكالة زيادة شهرية للإنتاج الصناعى فى ألمانيا بنسبة 1.4%.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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