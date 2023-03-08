شكرا لاهتمامكم بخبر رسالة غامضة من حلا شيحة.. وصور جديدة بدون حجاب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن رسالة غامضة من حلا شيحة.. وصور جديدة بدون حجاب



رغم الضجة التي أحدثتها صورها مؤخرا، ما زالت الفنانة المصرية حلا شيحة تلتزم الصمت حول كل ما يجري في حياتها الخاصة، لاسيما مسألة انفصالها أم لا عن زوجها الداعية الإسلامي معز مسعود.

لكنها حيرت متابعيها مؤخرا عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” بعد أن اختفت منه كافة صورها، قبل أن تعود وتنشر صورا جديدة لها بلا حجاب للمرة الثانية.

أما المرة الأولى فكانت قبل سنوات بعد أن أعلنت اعتزالها وارتداءها الحجاب، لكنها عادت وشاركت في عدد من الأعمال، قبل أن تعود ثانية للحجاب وتختفي من الساحة الفنية، بالتزامن مع زواجها من الداعية معز مسعود.

رسالة حلا شيحة



حلا شيحة

“لا تثق سوى بنفسك”

ولم توضح شيحة تفاصيل تلك الخطوة، لكنها نشرت عبر خاصية القصص المصورة بانستغرام، رسالة غامضة، تقول فيها بالإنجليزية “أنا أؤمن بأن كل شيء يحدث لسبب.. الناس يتغيرون لذلك تتعلم أن تتركهم.. الأشياء تحدث بطريقة خاطئة لذلك أنت تثمنها حينما تحدث بشكل صحيح.. تصدق الكذب لذلك عليك أن تتعلم ألا تثق سوى بنفسك.. في بعض الأحيان تتفكك الأشياء الجيدة لذلك يمكن للأشياء الأفضل أن تنهار”.

ثم قررت الفنانة المعتزلة أن تغلق التعليقات الخاصة بالجمهور على الصور، في ظل الانتقادات الكبيرة التي واجهتها.

لكن بعد ذلك نشرت مجموعة أخرى من الصور دون حجاب، كما شاركت جمهورها تجربتها مع نظارتين جديدتين.

كذلك نشرت مقطع فيديو يجمعها بابنتها وهما يتحدثان.