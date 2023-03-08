شكرا لاهتمامكم بخبر استقرار أسعار النفط بعد تبديد تراجع المخزونات الأميركية مخاوف رفع الفائدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن استقرار أسعار النفط بعد تبديد تراجع المخزونات الأميركية مخاوف رفع الفائدة



استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، إذ أظهرت بيانات الصناعة سحبا من مخزونات النفط الخام الأميركية، بعد أن تراجعت السوق في الجلسة السابقة وسط مخاوف من أن يؤدي المزيد من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة الأميركية إلى الإضرار بالطلب.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل/نيسان 8 سنتات إلى 83.37 دولار للبرميل بحلول 0120 بتوقيت غرينتش. خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4 سنتات إلى 77.54 دولار للبرميل.

ودعما للسوق اليوم الأربعاء، أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام الأميركية تراجعت بنحو 3.8 مليون برميل فيالأسبوع المنتهي في الثالث من مارس/آذار، وفقا لمصادر السوق، نقلاً عن رويترز.

وخالف التراجع توقعات 9 محللين استطلعت رويترز آراءهم بشأن زيادة 400 ألف برميل في مخزونات الخام.

وزادت مخزونات البنزين بنحو 1.8 مليون برميل، فيما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.9 مليون برميل، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.

انخفض كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 3% أمس الثلاثاء بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي جيروم باول بأن البنك المركزي سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع استجابة للبيانات القوية الأخيرة.

وقال محللو “إيه إن زد ريسيرش” في مذكرة للعملاء “أثار هذا مخاوف من ضعف الطلب في الولايات المتحدة”.

ودفعت تعليقات باول الدولار، الذي عادة ما يسير في عكس اتجاه النفط، إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل سلة من العملات.