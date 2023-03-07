أخبار اليمن : صعدة ترحّل 100 مهاجر غير شرعي

صعدة ترحّل 100 مهاجر غير شرعيرحلت شرطة محافظة صعدة 100 شخص من المهاجرين غير الشرعيين جميعهم يحملون الجنسيات الإفريقية.

وذكرت شرطة المحافظة أنه تم ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من مركز الإيواء بالمحافظة إلى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالعاصمة صنعاء تمهيدا لإعادتهم إلى بلدانهم.

وخلال الفترة من عام 2010 إلى 2022، وصل إلى اليمن أكثر من مليون و200 ألف مهاجر من القارة الأفريقية، بحسب إحصائيات كل من منظمة الهجرة الدولية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.