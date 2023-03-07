أخبار اليمن : صنعاء.. توجهات صحية لتخفيف معاناة المواطنين

صنعاء.. توجهات صحية لتخفيف معاناة المواطنينالتقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل ورئيس هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء، الدكتور مطهر مرشد.

جرى خلال اللقاء استعراض ما أنجزه مستشفى الثورة العام بصنعاء من خطط وبرامج وأعمال توسعة لمختلف الأقسام، في سياق تحسين الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى، فضلاً عن نشاط الهيئة في تعزيز مستوى الأداء الصحي خلال المرحلة الراهنة.

وناقش اللقاء الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي في ظل العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي الخانق الذي يمنع وصول الأدوية والمستلزمات الطبية ودخولها إلى اليمن، خاصة أدوية مرضى الأمراض المزّمنة.

وفي اللقاء أكد الرئيس المشاط، أهمية التوجه إلى الصناعات الدوائية والإنتاج المحلي من الأدوية والمستلزمات، بالاستفادة من التنوع الحيوي في البلاد ووجود الكثير من النباتات التي تدخل في صناعة الأدوية.

وحث على إيجاد صيدلية مركزية في كل مستشفى، لما لذلك من أهمية في توفير الأدوية والعلاجات للمرضى في المستشفيات والمرافق الصحية بأقل تكلفة لتخفيف معاناة المواطنين في ظل العدوان والحصار الأمريكي السعودي.