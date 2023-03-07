صنعاء.. توجهات صحية لتخفيف معاناة المواطنين
التقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل ورئيس هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء، الدكتور مطهر مرشد.
جرى خلال اللقاء استعراض ما أنجزه مستشفى الثورة العام بصنعاء من خطط وبرامج وأعمال توسعة لمختلف الأقسام، في سياق تحسين الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى، فضلاً عن نشاط الهيئة في تعزيز مستوى الأداء الصحي خلال المرحلة الراهنة.
وناقش اللقاء الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي في ظل العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي الخانق الذي يمنع وصول الأدوية والمستلزمات الطبية ودخولها إلى اليمن، خاصة أدوية مرضى الأمراض المزّمنة.
وفي اللقاء أكد الرئيس المشاط، أهمية التوجه إلى الصناعات الدوائية والإنتاج المحلي من الأدوية والمستلزمات، بالاستفادة من التنوع الحيوي في البلاد ووجود الكثير من النباتات التي تدخل في صناعة الأدوية.
وحث على إيجاد صيدلية مركزية في كل مستشفى، لما لذلك من أهمية في توفير الأدوية والعلاجات للمرضى في المستشفيات والمرافق الصحية بأقل تكلفة لتخفيف معاناة المواطنين في ظل العدوان والحصار الأمريكي السعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : صنعاء.. توجهات صحية لتخفيف معاناة المواطنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.