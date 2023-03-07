أخبار اليمن : رصد 104 خروقات لقوى العدوان في الحديدة

رصد 104 خروقات لقوى العدوان في الحديدةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 104 خروقات لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات، استحداث تحصينات قتالية في حيس، وتحليق 3 طائرات تجسسية في أجواء المنطقة.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان ارتكبت أيضاً، 16 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي، و84 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.