عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن وزير الخارجية السعودي: ملتزمون باستقرار سوق النفط



قال وزير الخارجية السعودي، إن المملكة ملتزمة باستقرار سوق النفط. وأضاف أن وزير الطاقة يرى أن السوق لا تحتاج لتغيير الإنتاج هذا العام. وذكر أن التقارير عن وجود تباعد في العلاقات مع الإمارات مبالغ فيها.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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