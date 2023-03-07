أخبار اليمن : شهيد و4 جرحى بنيران سعودية في صعدة

شهيد و4 جرحى بنيران سعودية في صعدةاستشهد مواطن وأصيب 4 آخرون اليوم، بنيران العدو السعودي في مناطق متفرقة بمحافظة صعدة.

وأكد مصدر أمني أن العدو السعودي واصل استهداف مناطق متفرقة في مديرية رازح الحدودية بالعديد من قذائف المدفعية أدت إلى استشهاد مواطن في منطقة آل علي وتضرر عدد من المنازل.

وأشار المصدر إلى وصول أربعة جرحى إلى مستشفى الطلح العام أصيبوا بنيران جيش العدو السعودي في مناطق متفرقة من المديريات الحدودية.

ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان التجسسي استهدف منطقة الحجلة في مديرية رازح بعدد من الغارات، فيما تعرضت منطقتا آل الشيخ وآل مقنع في مديرية منبه للقصف المدفعي السعودي ما أدى إلى حدوث أضرار في ممتلكات المواطنين.