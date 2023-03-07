شكرا لاهتمامكم بخبر أصول عقارية بقيمة 160 مليار جنيه ضمانة للصكوك المصرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أصول عقارية بقيمة 160 مليار جنيه ضمانة للصكوك المصرية



كشفت مصادر للعربية، أن قيمة الأصول العقارية لضمان إصدار الصكوك السيادية المصرية، تتجاوز 160 مليار جنيه تمثل ضمانة لبرنامج الصكوك بالكامل البالغ 5 مليارات دولار.

وأنهت الحكومة المصرية مؤخراً إصدار الشريحة الأولى من الصكوك السيادية بقيمة 1.5 مليار دولار واستقطب اهتماما كبيرا. وتم تسعيرها عند 11% أجل 3 سنوات.

وبحسب مراسلة “العربية” في القاهرة، فهيمة زايد، فإن الأصول العقارية الضامنة للصكوك تقع في العاصمة الإدارية الجديدة.

وبلغت قيمة الاكتتاب نحو 6.1 مليار دولار، بما يعنى تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات.

وفي بيان سابق قال وزير المالية المصري، محمد معيط: “جاءت تكلفة الإصدار أقل من العائد المطلوب على السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من 70 نقطة، حيث تم خفض سعر الكوبون على الإصدار بنحو 75 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى 11.625% ليغلق كوبون الإصدار عند 10.875%”.

ووصف معيط، الإقبال على الإصدار بـ”الملحوظ”، إذ تقدم أكثر من 250 مستثمرا بمختلف أسواق المال العالمية، بطلبات شراء، ما جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى جودة نوعية المستثمرين التى شهدها الطرح المتمثلة فى مديري الأصول وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك، الذين يتميزون باحتفاظهم بالاستثمارات على المدى الطويل بما يكون له أثر إيجابي فى الحد من تذبذبات الأسعار.