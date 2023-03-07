عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن ارتفاع إيرادات قناة السويس المصرية 41.6% إلى 1.5 مليار دولار في يناير وفبراير 2023



قالت الهيئة العامة لقناة السويس المصرية، اليوم الثلاثاء، إن إيرادات القناة ارتفعت إلى 1.5 مليار دولار في شهري يناير/كانون الثاني، وفبراير/شباط 2023، مقابل 1.1 مليار دولار في نفس الفترة العام الماضي وذلك بزيادة 41.6%.

كانت قناة السويس، قالت إن إيراداتها سجلت 802 مليون دولار في يناير 2023، محققة أعلى إيراد شهري في تاريخها.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر يناير 2023 شهدت عبور 2155 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1774 سفينة خلال شهر يناير من العام الماضي بفارق 381 سفينة بنسبة زيادة قدرها 21.5%.

وأشار إلى أن إجمالي الحمولات الصافية خلال يناير الماضي بلغت 123.5 مليون طن مقابل 106.2 مليون طن خلال شهر يناير من العام الماضي بفارق 17.3 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 16.3%.