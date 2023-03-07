شكرا لاهتمامكم بخبر تغيرات سعر الصرف لن تكون عائقا أمام بيع حصة بـ”المصرية للاتصالات” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن تغيرات سعر الصرف لن تكون عائقا أمام بيع حصة بـ”المصرية للاتصالات”



قال رئيس البحوث في شركة “برايم القابضة” عمرو الألفي، إن خطط بيع حصة في شركة “المصرية للاتصالات” سيكون استحواذ طويل الأجل وليس استثمار في البورصة المصرية.

وأضاف الألفي في مقابلة مع “العربية”، أن المستثمر طويل الأجل أو الاستراتيجي يركز على الاستثمار على المدى الطويل، بالتالي يضع في اعتباره تغير سعر العملة.

وأشار إلى أن تسعير الصفقة يأخذ في اعتباره تقلبات سعر صرف العملة، لذا التغيرات الحاصلة الآن لن تكون سببا في تعطيل إبرام الصفقة.

وذكر الألفي، أن تذبذب سعر الصرف لن يمنع حدوث الصفقات في السوق المصرية، مثلما حدث في عام 2022.

وبالنسبة للسعر العادل لسهم “المصرية للاتصالات”، قال الألفي، إن سعر السهم يعتبر منخفض وأقل من القيمة العادلة لأنه منذ إدراج السهم في عام 2005 كان سعر السهم يبلغ 14 جنيها وسعر الدولار وقتها كان منخفض جدا، بينما الآن يتداول السهم عند 26 جنيها على الرغم من ارتفاع الدولار.

وأضاف الألفي، أن تقييم “برايم” للسعر العادل سهم “المصرية للاتصالات” يبلغ 47 جنيها مع الأخذ في الاعتبار التقييم الضمني لصفقة “فوافون مصر” التي تمت مؤخرا بنقل 55% من “فودافون مصر” إلى “فوداكم” الجنوب أفريقية بقيمة 60 مليار جنيه تقريبا.

وتابع: “بعد هذه الصفقة تصل القيمة الإجمالية لفودافون مصر تصل إلى 109 مليار جنيه”.

وأفاد بأن سعر “المصرية للاتصالات” حاليا يتداول بين 44 مليار و45 مليار جنيه فقط، بالتالي هناك قيمة منخفضة جدا في تقييم سهم الشركة.

وكشف أن طرح حصة 10% أو 20% من أسهم “المصرية للاتصالات” ستكون منطقية أكثر للمستثمر الاستراتيجي وليس المستثمرين الأفراد.