عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن تغطية اكتتاب “بناء للصناعات الحديدية” بأكثر من 150%



أعلنت شركة يقين المالية “يقين كابيتال” بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب لطرح أسهم شركة بناء للصناعات الحديدية “بناء” في السوق الموازية “نمو” عن إتمام عملية الطرح لعدد 600 ألف سهم عادي تمثل 12% من أسهم الشركة.

وقالت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الثلاثاء، إن سعر الطرح بلغ 52 ريالا للسهم الواحد، وبلغت نسبة التغطية 150.02% من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح من يوم الأحد 06-08-1444هـ الموافق 26-02-2023م حتى يوم الخميس 10-08-1444هـ الموافق 02-03-2023م.

وأضافت شركة يقين المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب أنها سوف تقوم بإكمال الإجراءات اللازمة مع مجموعة “تداول السعودية”، ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم شركة بناء للصناعات الحديدية في السوق الموازية “نمو”.

جدير بالذكر أن النطاق السعري للطرح تحدد بين 50-52 ريالاً للسهم الواحد، فيما تحدد السعر النهائي للطرح بـ 52 ريالاً للسهم الواحد.