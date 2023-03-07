شكرا لاهتمامكم بخبر سوق الأسهم السعودية ترتفع للجلسة السادسة على التوالي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن سوق الأسهم السعودية ترتفع للجلسة السادسة على التوالي



واصلت سوق الأسهم السعودية الارتفاع للجلسة السادسة على التوالي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ارتداده قوية للمؤشر بعد هبوطه دون مستوى 10 نقطة في جلسة 27 فبراير.

وارتفع مؤشر “تاسي” نحو 25 نقطة ليرتفع إلى مستوى 10473 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 4.58 مليار ريال عند نهاية الجلسة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 176 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 132 شركة من إجمالي 224 شركة.

وفي مقابلة مع “العربية”، قال حسين الرقيب مدير مركز “زاد للاستشارات”، إن سوق الأسهم السعودية صارت مغرية للاستثمار عندما كسر المؤشر الرئيسي مستوى 10 آلاف نقطة في الأسبوع الماضي.

وأضاف الرقيب: “كان هناك تخوف لنتائج الشركات لاسيما في قطاع البتروكيماويات، ولكن السوق امتص هذه الصدمة”.

وأشار إلى أن جميع الشركات باستثناء المدرجة بقطاع البتروكيماويات سجلت نتائج جيدة خصوصا في القطاع المصرفي الذي سجل ارتفاعا كبيرا في الأرباح.

وكانت أسهم شركات: ثمار، الوطنية للتعليم، مبكو، سيسكو، زين السعودية الأكثر ارتفاعًا في جلسة الثلاثاء بنسب تراوحت بين 9.9% و3.6%، أما أسهم شركات: عذيب للاتصالات، الجوف، الكثيري، سيرا، الخبير ريت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، بنسب تراوحت بين 6.2%، 2.85%.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، زين السعودية، الإنماء، إس تي سي، أرامكو السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: إس تي سي، الراجحي، الأهلي، أمريكانا، الإنماء، الأكثر نشاطًا في القيمة.