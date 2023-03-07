عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “غوغل” تكشف لموظفيها استراتيجيتها الجديدة للتوظيف







أخبرت شركة غوغل موظفيها بأن عدداً أقل منهم سيحصلون على ترقيات إلى مستويات أعلى هذا العام مقارنة بالماضي.

وقالت الشركة في رسالة بريد إلكتروني: “طريقة الترقيات ستكون مشابهة إلى حد كبير للعام الماضي – على الرغم من بطء وتيرة التوظيف لدينا، فإننا نخطط لعدد أقل من الترقيات في المستوى السادس وما فوق مما كانت عليه عندما كانت غوغل تنمو بسرعة”، وفقاً لما نقلته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

ويشير المستوى السادس أو L6 إلى أول الدرجات الوظيفية التي تعتبر من أصحاب الخبرات أو الصف الثاني والثالث في الإدارة وتضم عادةً أشخاصاً لديهم حوالي 10 سنوات من الخبرة.

وتأتي التغييرات في الوقت الذي تطبق فيه غوغل نظاماً جديداً لمراجعة الأداء يسمى “Google Reviews and Development”، أو (GRAD)، والذي سيؤدي إلى حصول المزيد من موظفي غوغل على تقييمات أداء منخفضة وتلقي عدد أقل منهم لترقيات.

ومثل العديد من شركات التكنولوجيا الكبيرة، تمتلك غوغل إدارة وسطى مترامية الأطراف. كما أن غوغل في خضم محاولة خفض التكاليف مع تباطؤ النمو واستمرار مخاوف الركود. وأبطأت الشركة التوظيف وأعلنت في يناير أنها ستستغني عن 12000 وظيفة، أو حوالي 6% من القوة العاملة.

في البريد الإلكتروني المرسل يوم الاثنين، قال عملاق التكنولوجيا إنه يستهدف عددا أقل من الأشخاص في مناصب عليا “لضمان وجود عدد متناسب في المناصب العليا والقيادية بما يتماشى مع نمو الشركة”.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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