شكرا لاهتمامكم بخبر “صُنع في سويسرا”.. تكلفة باهظة وشروط صارمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “صُنع في سويسرا”.. تكلفة باهظة وشروط صارمة



تحمل جملة “صنع في سويسرا”، الكثير من الثقة والنوعية العالية في أذهان المستهلكين، يكفي أحياناً رؤية العلم السويسري على منتج ما ليحسم قرار الشراء لصالح ذلك المنتج.

لكن هذه الثقة تأتي مع تكلفة باهظة، فوفقًا لـSME Portal وضع علامة “صنع في سويسرا” على أي منتج يمكن أن يشكل 20% من سعر بيع المنتج، وقد تصل النسبة إلى 50% بالنسبة للسلع الفاخرة مثل الساعات التي تشتهر سويسرا بتصنيعها.

وبالإضافة إلى مجموعة من الشروط، فبالنسبة للمنتجات الطبيعية النباتية، يجب أن يكون مكان حصاد المنتجات داخل سويسرا، أما بالنسبة للمواد الغذائية، فيجب على الأقل أن يكون 80% من المواد الخام المستخدمة من سويسرا، ويجب أن يكون 100% من الحليب ومنتجات الألبان مصدرها سويسري.

وبالنسبة للمنتجات الصناعية فيجب تحقيق 60% على الأقل من سعر التكلفة في سويسرا، باستثناء المواد التي لا توجد في سويسرا.

وفي قطاع الخدمات يجب أن يكون مكتب الشركة المسجل في سويسرا ومقره سويسرا ويجب أيضًا تشغيله من سويسرا.

وبسبب تلك الشروط سوف تختفي صورة جبال الألب السويسرية من على شوكولاتة توبليرون، إذ نقلت شركة Mondelez International الشركة الأم للشوكولاتة ومقرها الولايات المتحدة، جزءًا من إنتاج لوح الشوكولاتة من موطنها الأصلي سويسرا إلى سلوفاكيا. وسيصبح النص على العبوة الآن “تأسس في سويسرا”.

يذكر أن كونسورتيوم من شركات سويسرية وفرنسية خسر مؤخراً قضية استئناف مماثلة في أميركا ضد شركات أميركية تضع كلمة Gruyère على منتجاتها.

وGruyère هو جبن أصفر قوي سمي على اسم بلدة Gruyères في سويسرا، حيث نشأ. وخلصت محكمة الاستئناف بولاية فيرجينيا إلى أن “gruyère” هو ملصق شائع للجبن المباع في الولايات المتحدة ولا يمكن قصره على الجبن من منطقة معينة.

وقال القضاة في محكمة الاستئناف إن الولايات المتحدة ليس لديها نفس القواعد الصارمة التي تطبقها أوروبا بشأن تحديد منشأ الأطعمة.