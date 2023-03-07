عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن البنك “الإسلامي للتنمية” يتلقى طلبات بـ1.4 مليار دولار لشراء صكوك



أظهرت وثيقة مصرفية اليوم الثلاثاء أن البنك الإسلامي للتنمية تلقى أوامر اكتتاب بقيمة 1.4 مليار دولار في صكوك مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات يسوق لها. ووفقا للوثيقة التي اطلعت عليها “رويترز” فإن السعر الاسترشادى للصكوك بلغ نحو 57 نقطة أساس فوق متوسط مبادلات فائدة القروض المضمونة لأجل ليلة ،ومن المتوقع إغلاق الاكتتاب في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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