شكرا لاهتمامكم بخبر دولة تدفع للسائحين من أجل زيارتها.. كيف هذا؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن دولة تدفع للسائحين من أجل زيارتها.. كيف هذا؟



في الوقت الذي لا تزال العديد من البلدان تكافح لإعادة السياحة إلى الحجم الذي كانت عليه قبل جائحة كورونا، تحولت أماكن مثل “هونغ كونغ”، ومناطق في إيطاليا إلى تقديم سفر مجاني وحتى منازل مجانية لتشجيع الناس على الزيارة وللمساعدة في تعزيز اقتصاداتهم.

وانضمت تايوان، كأحدث وافد في تلك القائمة، إذ تقدم الحكومة للسائحين 5000 دولار تايواني (حوالي 163 دولاراً أميركياً) وحتى 20000 دولار تايواني (حوالي 653 دولاراً أميركياً) لكل مسافر، لما يصل إلى 90 ألف مجموعة سياحية.

وقال المدير العام لمكتب السياحة التايواني، تشانغ شي تشونغ، إن الأموال ستُرسل عبر بطاقة سياحية رقمية لضمان أن الأموال تذهب مباشرة إلى السياحة التايوانية. وسيتمكن المسافرون من استخدام البطاقات على الطعام والإقامة ونفقات السفر الأخرى داخل “تايوان”، وفقاً لما ذكره موقع السفر الأميركي “The Points Guy”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وتركز تايوان على جذب المزيد من الزوار من أماكن مثل اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب شرق آسيا وهونغ كونغ وماكاو وأوروبا والولايات المتحدة.

ووفقاً لمكتب السياحة التايواني، فقد شهدت أقل من 900 ألف زائر في عام 2022 مقارنة بـ 11.8 مليون سائح دولي في عام 2019.

لا يزال من غير الواضح متى وكيف ستبدأ تايوان في توزيع البطاقات السياحية الرقمية، حيث لم تصدر الحكومة خطتها بعد.