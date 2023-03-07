شكرا لاهتمامكم بخبر الصين تحذر الولايات المتحدة من كارثة محاصرة “بكين” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن الصين تحذر الولايات المتحدة من كارثة محاصرة “بكين”



حذر وزير الخارجية الصيني الجديد من أن التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين تخاطر بتجاوز أي حواجز في العلاقة بين البلدين، مما يدل على أن الانقسامات بين أكبر اقتصادات العالم أصبحت أكثر رسوخاً.

وقال وزير الخارجية تشين قانغ يوم الثلاثاء في أول مؤتمر صحفي له منذ توليه منصبه في أواخر العام الماضي: “تزعم الولايات المتحدة أنها تسعى إلى التفوق على الصين ولا تسعى إلى الصراع”. “ومع ذلك، في الواقع، تهدف ما يسمى بالمنافسة إلى احتواء وقمع الصين من جميع النواحي وجعل البلدين محاصرين في لعبة محصلتها صفر”.

وأضاف أن نهج واشنطن تجاه بكين “مقامرة طائشة حيث إن الرهانات التي وضعتها تمثل المصالح الأساسية للشعبين وحتى مستقبل البشرية”.

وألقى قانغ، الذي كان سفيراً سابقاً لدى الولايات المتحدة، باللوم على واشنطن في مجموعة واسعة من المشكلات في الجغرافيا السياسية والاقتصاد العالمي. واتهم الولايات المتحدة بإثارة أزمة بشأن تايوان، وانتقد استخدام العقوبات في حرب روسيا في أوكرانيا، وقال إن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة تسبب في تدفق رأس المال إلى الخارج مما أدى إلى تفاقم مشاكل الديون في بعض البلدان، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

كما أشار قانغ إلى استراتيجية أميركا في المحيطين الهندي والهادئ، والتي قال إنها تهدف إلى “تطويق الصين”.

وقال: “استراتيجية الولايات المتحدة في المحيطين الهندي والهادئ، والتي يُزعم أنها تهدف إلى دعم الحرية والانفتاح، والحفاظ على الأمن وتعزيز الرخاء في المنطقة، هي في الواقع محاولة للتجمع لتشكيل كتل للمحاصرة وإثارة المواجهة من خلال التخطيط لنسخة “آسيا والمحيط الهادئ” من “حلف شمال الأطلسي”. وأضاف قانغ “لا ينبغي إشعال حرب باردة من جديد ولا ينبغي تكرار أي أزمة على غرار أزمة أوكرانيا في آسيا”.

وفي حين أن الاجتماع بين الرئيسين جو بايدن وشي جين بينغ في نوفمبر وضع العلاقات في البداية على أسس أكثر ثباتاً، مع الآمال في إجراء المزيد من المحادثات رفيعة المستوى قريباً، إلا أن أزمة منطاد تجسس صيني مزعوم في فبراير ضمنت عدم استمرار التقارب، ودفع الحادث وزير الخارجية أنطوني بلينكين إلى تأجيل رحلة مخططة إلى الصين، دون تحديد موعد جديد. وقالت الصين إن الولايات المتحدة كانت تبالغ في رد فعلها تجاه بالون الطقس الذي خرج عن مساره.

بدورها، كثّفت الولايات المتحدة من جهودها في الأشهر الأخيرة لحرمان الصين من التكنولوجيا المتقدمة. وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان العام الماضي إن الولايات المتحدة تتطلع إلى الحفاظ على “أكبر قدر ممكن من الريادة” على المنافسين في تقنيات معينة مثل رقائق الكمبيوتر المتقدمة، مشيراً إلى أن ضوابط التصدير “يمكن أن تكون أصلاً استراتيجياً جديداً في الولايات المتحدة ومجموعة أدوات الحلفاء” لفرض تكاليف على الأعداء، وحتى بمرور الوقت تضعف قدراتهم القتالية”.

أوكرانيا وروسيا

كما أشاد قانغ بشراكة بلاده مع روسيا وقال إن هذه العلاقات يمكن أن تصبح ذات أهمية متزايدة إذا أصبح العالم أكثر استقراراً.

وأكد وزير الخارجية الصيني، على أن العلاقات الصينية الروسية لا تستهدف أي دولة ثالثة، وانتقد “عقلية الحرب الباردة” للدول الأخرى التي تعتبرها تهديداً – مكرراً انتقادات متكررة للولايات المتحدة.

ورد قانغ على التحذيرات الأميركية من أن الشركات الصينية قدمت تكنولوجيا ذات استخدام مزدوج لروسيا أو أن الحكومة تدرس تقديم مساعدات عسكرية لموسكو، حيث قال: “بين تأجيج الحرب وخفض التوترات، فإن الصين ستختار الأخير”. “الصين لم تخلق الأزمة، وليست طرفاً فيها، ولم تقدم الأسلحة لأي من طرفي الصراع، فلماذا تتلقى التهديد بالعقوبات؟ هذا غير مقبول على الإطلاق”.

الاحتياطي الفيدرالي وأزمة الديون

وتعرضت الصين مؤخراً للوم بشأن تكبيل الدول الفقيرة بالديون، بعد أن قدمت بكين قروضاً كبيرة لدول مثل سريلانكا وباكستان كجزء من مبادرة الحزام والطريق.

وقال: “يجب أن تكون الصين آخر متهم بارتكاب فخ ديون”، مضيفاً أن بكين سعت إلى مساعدة البلدان التي تمر بأزمة. وقلب الطاولة بالإشارة إلى سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم. “أدت زيادة الفائدة من جانب الولايات المتحدة إلى تدفقات هائلة لرؤوس الأموال إلى الخارج، وتفاقم مشاكل الديون في البلدان المعنية”.