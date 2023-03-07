شكرا لاهتمامكم بخبر 5 أضرار لشرب الشاي على معدة خاوية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن 5 أضرار لشرب الشاي على معدة خاوية



يفضل بعض الأشخاص بدء يومهم بشرب الشاي على معدة فارغة، قبل تناول وجبة الفطور. ولكن يمكن أن ألا يكون تناول مشروب يحتوي على الكافيين مثل الشاي على معدة خاوية في الصباح هو أفضل شيء يفعله المرء، بحسب ما نشره موقع Healthshots.

بصرف النظر عن كونه أحد الأسباب الرئيسية للحموضة، يمكن أن يؤدي شاي الصباح إلى التخلص من البكتيريا من الفم إلى الأمعاء، والتي تتداخل بدورها مع البكتيريا الجيدة، ما يمكن أن يعطل عملية التمثيل الغذائي ويؤدي إلى اضطراب المعدة.

إلى جانب المعاناة من الحموضة، حدد خبراء التغذية العديد من الآثار السلبية الأخرى لتناول شاي الصباح على معدة خاوية، فيما يلي:

1. تناول الشاي في الصباح الباكر يمكن أن يخل بتوازن الأحماض والقلويات.

2. يحتوي الشاي على مادة كيميائية تعرف باسم الثيوفيلين، والتي يمكن أن يكون لها تأثير يتسبب في الإمساك.

3. تناول الشاي في الصباح الباكر يمكن أن يمنع امتصاص عناصر غذائية ضرورية للجسم.

4. يؤدي تناول الشاي على معدة فارغة إلى الإصابة بالجفاف، لأن الشاي مدر للبول وإذا لم يحصل الجسم على كمية كافية من السوائل فيمكن أن يؤدي إلى الجفاف الشديد.

5. تكون هناك آثار من النيكوتين في بعض أنواع الشاي، والتي يمكن أن تكون سبب الشعور بالإدمان على تناول الشاي.

لذا، ينصح خبراء التغذية بالتخلي عن عادة تناول الشاي على معدة خاوية وأن يتم بدء اليوم بتناول الماء العادي وثمرة فاكهة أو حفنة من المكسرات. يمكن الحصول على مشروب الشاي أو القهوة بعد ذلك بحوالي 15 إلى 20 دقيقة.