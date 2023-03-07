عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن ارتفاع أرباح “شاكر” 19.7% إلى 32.8 مليون درهم في 2022



ارتفع صافي ربح شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر “شاكر” بنسبة 19.7% في 2022، إلى نحو 32.83 مليون درهم، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 27.42 مليون ريال في 2021.

وذكرت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الثلاثاء، أنها حققت إيرادات بلغت 1.04 مليار ريال في السنة المالية 2022، بزيادة قدرها 3.44% على أساس سنوي مقارنة بمبلغ مليار ريال في السنة المالية 2021.

وأرجعت الزيادة بشكل رئيسي إلى النمو الكبير في قطاع حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الذي يتضمن مشاريع الشركات وقطاع المستهلكين، فضلاً عن الأداء القوي لخدمات ما بعد البيع.

وأضافت أن ذلك على الرغم من أن قطاع الأجهزة المنزلية واجه تحديات بسبب الضغوط التضخمية وأوضاع السوق، إلا أن الأداء القوي في قطاع حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء كان قادراً على تعويض هذا التباطؤ.