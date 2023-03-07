عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن روسيا تبدأ البحث عن 4 معادن في قاع المحيط الهادئ



أعلن وزير الموارد الطبيعية الروسية الكسندر كوزلوف، أن العلماء الجيولوجيون في المعهد الروسي للبحوث الجيولوجية والموارد المعدنية للمحيطات يخططون للقيام بأعمال بحث عن عدة أنواع من المعادن في قاع المحيط الهادئ خلال عام 2023.

وكتب الوزير على التلغرام: “لقد ناقشت الخطط لهذا العام مع علماء معهد الجيولوجيا والموارد المعدنية للمحيطات، والخطط لهذا العام البحث عن المنغنيز والنحاس والزنك والنيكل في قاع المحيط الهادي، ونحن نقوم بتمويل العمل في إطار مشروعنا الفيدرالي “الجيولوجيا: إحياء الأسطورة”.

وأشار الوزير أيضًا إلى أن العلماء تحدثوا عن البحث الذي يتم إجراؤه في المحيط المتجمد الشمالي في الوقت الحالي، حيث يتم فحص واختبار عينات من التربة، مؤكدا أن “رواسب القاع (في المتجمد الشمالي) ستساعد في دراسة كيفية تغير المناخ”.