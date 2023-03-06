أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يواسي آل قوزع

الأمين العام المساعد يواسي آل قوزعبعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/ حزام علي قوزع، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال في خدمة الوطن والمجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد العقيد/ خالد حزام علي قوزع، واخوانه والى الشيخ نبيل حمود قوزع، وكافة آل قوزع، بمدينة المحويت محافظة المحويت، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن أصدق التعازي وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل.

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ورفاقه ومحبيه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون"

