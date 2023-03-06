اجدع من انجي خوري.. بقميص أبيض يظهر ما تحته الراقصة لورديانا أبهرت الشباب تخطف جمهور سما المصري بوصلة رقص قوية هزة يمين وهزة شمال داخل فندق مشهور .. ومتابع غلبتي جورجينا 

عدن - ياسمين عبد العظيم - عقب طارق عبدالمحسن، وكيل أعمال الراقصة البرازيلية لورديانا، على الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لموكلته والذي حقق ملايين المشاهدات، قائلًا إن موكلته تعيش في مصر منذ 4 سنين لكنها كانت تعمل في أماكن متواضعة وهذا ما يفسر قلة شهرتها.

وأضاف “عبدالمحسن”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، مساء الإثنين، : “لورديانا تشتغل على نفسها لأن مامتها كانت راقصة”، مردفًا: “تعطي دورات في الجيم وتمارس رياضة الباليه.. وتحب متابعة سامية جمال وفيفي عبده وهي راقصة محترفة”.

وأشار وكيل أعمال الراقصة البرازيلية لورديانا، إلى أن الفيديو ليس إعلان ممول تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، معقبًا: “لا تريد من وراء الفيديو الشهرة وإنما ما حدث هو تصويرها بالصدفة وتم نشره وحقق

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فديو للراقصة البرازيلية “لورديانا”، خلال رقصها على مهرجان “اخواتي” لعدد من المطربين أبرزهم شحته كاريكا، في أحد مراكز التجميل، ونال الفيديو إعجاب الكثيرين.

وتم تصوير الفيديو في أحد مراكز التجميل المختص في “المايكرو بلدنج” بالتجمع في مصر الجديدة، نشر المركز مقطع الفيديو عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” وعلى رغم من حذف مركز التجميل للفيديو إلا أنه حظي بمشاهدات عالية وتم تداوله عبر العديد من المواقع.