عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن تطبيق “واتساب” يتعهد بالامتثال لقوانين الاتحاد الأوروبي







أعلنت المفوضية الأوروبية أن تطبيق المراسلات “واتساب” المملوك لشركة ميتا، تعهد بالامتثال لقوانين هيئة حماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي وأن يكون أكثر شفافية مع المستخدمين.

وجاء في البيان الصادر عن المفوضية اليوم الاثنين: “بعد المناقشات مع هيئة حماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، تعهد “واتساب” باتباع سياسة أكثر شفافية بشأن التغييرات التي تطرأ على شروط الخدمة، بالإضافة إلى تسهيل إلغاء الاشتراك في التحديثات في حال عدم موافقة المشتركين عليها، وتوضيح متى يؤدي إلغاء الاشتراك إلى عدم قدرة العميل على استخدام خدمات التطبيق”.

وتابع البيان “كما تعهد واتساب بعدم نقل البيانات الشخصية للمستخدمين إلى أطراف ثالثة أو شركة ميتا، بما في ذلك فيسبوك”، وفقا لوكالة تاس.

وفي شهر يونيو الماضي، طالبت المفوضية الأوروبية تطبيق “واتساب” تقديم ما يثبت أن تحديث سياسة الخصوصية الذي تم الكشف عنه في يناير 2022 يتوافق مع قانون المستهلك في الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل يوليو، في قضية أثارتها شكاوى من هيئات المستهلكين.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

شارك هذه المقالة مع أصدقائك! فايس بوك

تويتر

Whatsapp