أخبار اليمن : رائد جبل يؤكد استمرار مماطلة العدوان بفتح مطار صنعاء

رائد جبل يؤكد استمرار مماطلة العدوان بفتح مطار صنعاءأكد وكيل هيئة الطيران المدني والأرصاد رائد جبل، أن تحالف العدوان بقيادة السعودية يعمل وبشكل مباشر على إعاقة فتح وجهات جديدة عبر مطار صنعاء الدولي والذي يترتب عليه إطالة معاناة الشعب اليمني عامة والمرضى خاصة.

وقال جبل: "إن العدوان السعودي ومرتزقته مستمرون في مماطلتهم وتعنتهم بعدم فتح أي وجهات جديدة من شأنها الإسهام في تخفيف معاناة المرضى".

وأشار وكيل هيئة الطيران وفق وكالة سبأ، إلى أن وجهة القاهرة ما تزال مغلقة وتسيير الرحلات المدنية إليها مرهون مباشرة بموافقة الرياض التي تمارس مع مرتزقتها عرقلة تسيير رحلات للقاهرة منذ بداية الهدنة إلى اليوم .. لافتاً إلى أن فتح وجهة إلى الهند مرهون بموافقة تحالف العدوان.

وبين أن تحالف العدوان ومرتزقته رفضوا إضافة أي رحلات إلى الأردن باستثناء الرحلات الثلاث الأسبوعية التي لا تفي حتى باحتياجات المرضى.

وحمّل وكيل هيئة الطيران المدني، تحالف العدوان ومرتزقته مسؤولية استمرار فرض الحظر غير المبرر على مطار صنعاء أمام جميع شركات الطيران المدنية، ورفض تسيير الرحلات إلى كل الوجهات كحق قانوني للشعب اليمني.