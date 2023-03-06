لن تصدق ماذا حدث خلف الكواليس.. المشاهد القويه التي ابهرت الشباب من فيلم الإنس والجن في مشهد  ليله الدخله تحت السرير صــ راخ المــ ومس يسرا مع الزعيم عادل امام

عدن - ياسمين عبد العظيم - أسابيع قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، وبالتزامن من بداية الشهر يبدأ الماراثون الدرامي للشهر، والذي تتنافس فيه عدد كبير من المسلسلات التليفزيونية، يأتي على رأسها ذكر مسلسل النجمة يسرا، 1000 حمد الله ع السلامة

يبحث الكثيرون عن قنوات عرض وقصة مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة، الذي نرصد تفاصيله وملاحظات لافتة للانتباه فيه قبل بدء عرضه:

قصة مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة:

تدور قصة المسلسل حول تنفيذ وصية، حيث تعود الدكتورة سميحة جاهين السويسي -يسرا- مع نجليها آدم الشرقاوي ومايان السيد، من الغربة إلى أرض الوطن بعد غياب سنوات.

من المفترض أن عودة يسرا لمصر تتضمن الحصول على ميراثها وميراث أبنائها من زوجها الذي يتوفى في الغربة، ولكن الكثير من المغامرات التي ستقابلهم ستبدو كوميدية وطريفة للمشاهد.

هناك بعض الملاحظات اللافتة على مسلسل يسرا، قبل بدء عرض 1000 حمد الله ع السلامة، والتي يمكننا أن نرصدها فيما يلي:

دماء جديدة

تحرص يسرا على إدخال دماء جديدة في أعمالها، خاصة خلال السنوات الأخيرة، حيث تقوم النجمة بإبراز عدد من المواهب الشابة في مسلسلاتها والذين يظهرون أمامها في مشاهد كبيرة تأخذ حقها في العرض.