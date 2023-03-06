عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن بدء تداول أسهم “وجا” في سوق “نمو”.. الأربعاء المقبل



أعلنت “تداول السعودية” أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة “وجا” في السوق الموازية “نمو” اعتباراً من يوم الأربعاء 16/08/1444 هـ الموافق 08/03/2023م برمز تداول 9560 وبالرمز الدولي SA15P1D4LC16. وقالت إن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%. وكشفت شركة مركز إيداع الأوراق المالية “إيداع” عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في “شركة وجا”، اليوم الاثنين 14/08/1444هـ الموافق 06/03/2023م إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين. كانت هيئة السوق المالية السعودية، وافقت على طلب شركة “وجا” تسجيل أسهمها وطرح 455 ألف سهم تمثل 13% من أسهمها في “نمو”.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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