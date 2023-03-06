أخبار اليمن : ضحايا مدنيون بنيران الجيش السعودي في صعدة

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ضحايا مدنيون بنيران الجيش السعودي في صعدة

اُستشهد مدني وأُصيب 5 أخرون بجروح خلال الساعات الماضية جراء استمرار الاعتداءات للجيش السعودي على مناطق متفرقة من مديريتي شدا ومنبه بمحافظة صعدة. ضحايا مدنيون بنيران الجيش السعودي في صعدةاُستشهد مدني وأُصيب 5 أخرون بجروح خلال الساعات الماضية جراء استمرار الاعتداءات للجيش السعودي على مناطق متفرقة من مديريتي شدا ومنبه بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني بصعدة، أن مواطناً اُستشهد وأصيب 5 بنيران الجيش السعودي على منطقة فذة بمديرية منبه الحدودية. وأشار المصدر إلى استمرار القصف المدفعي السعودي خلال الساعات الماضية على مناطق متفرقة من مديريتي منبه و شدا استهدفت القرى الآهلة بالسكان ومزارع المواطنين والطرقات العامة.

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