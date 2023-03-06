أخبار اليمن : إتلاف أكثر من 10 أطنان مواد غذائية بصنعاء

إتلاف أكثر من 10 أطنان مواد غذائية بصنعاء
أتلف مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة،اليوم، عشرة أطنان ونصف مواد غذائية منتهية الصلاحية وتالفة.
وأوضح مدير مكتب الصناعة بالأمانة، ماجد السادة، أنه تم الإتلاف وفقًا للإجراءات القانونية، وبمشاركة عضو نيابة الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة.
ودعا التجار إلى التعاون والمبادرة بتسليم المواد الغذائية المنتهية وغير الصالحة للاستهلاك لإتلافها بما يضمن الحفاظ على سلامة وصحة المواطن وحمايته من الغش بأنواعه.
وجدد السادة، التأكيد على استمرار النزول للرقابة والتفتيش على الأسواق والمحلات في جميع مديريات أمانة العاصمة واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين وضبطهم.
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