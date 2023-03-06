أخبار اليمن : النواب يناقش أسعار السلع الغذائية والغاز المنزلي

النواب يناقش أسعار السلع الغذائية والغاز المنزليناقش مجلس النواب، اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس أكرم عبدالله عطية، الجوانب المتصلة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والغاز المنزلي.

وأكد مجلس النواب، في الجلسة التي حضرها الجانب الحكومي ممثلاً بوزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة ونائب وزير النفط والمعادن ياسر الواحدي ووكيلا وزارتي الصناعة والتجارة محمد قطران، والإدارة المحلية عباس القاعدي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للغزل والنسيج، عبدالإله شيبان، ضرورة الالتزام بتنفيذ توصيات المجلس السابقة المتعلقة بضبط وتحديد أسعار السلع والخدمات والمواد الغذائية والدوائية وتوفير مادة الغاز المنزلي عبر محطات مخصصة لذلك تتوفر فيها معايير وضوابط الأمن والسلامة.

وشدد أعضاء مجلس النواب في سياق نقاشاتهم على أهمية توفير الغاز المنزلي بالسعر المناسب مراعاة للظروف والحالة المعيشية للمواطن اليمني في أمانة العاصمة والمحافظات، وأهمية تعزيز الدور الرقابي على الأسواق وضبط المخالفين.

وأشاروا إلى أهمية استكمال برنامج استبدال أسطوانات الغاز التالفة على مستوى المديريات في أمانة العاصمة والمحافظات، مثمنين الجهود المبذولة في سبيل حماية الأرواح والممتلكات.

كما أكدوا أهمية تحديد الأسعار والأوزان المتعلقة ببعض السلع والخدمات.

واستمع مجلس النواب خلال الجلسة التي حضرها المدير التنفيذي لشركة النفط المهندس عمار الأضرعي، وعدد من المعنيين في الجهات ذات العلاقة، من نائب وزير النفط والمعادن إلى إيضاحات حول استيراد المشتقات النفطية ودور الشركة في متابعة المستوردين منذ أن يتم الشراء حتى وصول السفن إلى ميناء جيبوتي ومن ثم الحصول على تصاريح للوصول إلى ميناء الحديدة.

ولفت الواحدي إلى تأثر أسعار المشتقات النفطية بالحرب الروسية - الأوكرانية وتداعياتها على أسعار النفط في العالم.

وبعد نقاش مستفيض، أقر مجلس النواب إلزام الحكومة ممثلاً بشركة النفط اليمنية والمستوردين بموافاة المجلس بعقود شراء المشتقات النفطية وتأريخ الشراء وأسعار البورصة أثناء الشراء ليتم احتساب الكلفة في ضوء ذلك مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء تداعيات العدوان والحصار.

كما أقر المجلس حضور وزيري الصناعة والتجارة، والإدارة المحلية لمناقشة عدد من المواضيع ومنها استكمال مناقشة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتفاوت الأسعار في المحال التجارية.