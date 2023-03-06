عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن مصر تطرح بيع حصة 10% في الشركة المصرية للاتصالات



قالت مصادر مطلعة اليوم الاثنين إن مصر بصدد طرح حصة عشرة بالمئة في شركة المصرية للاتصالات التي تديرها الدولة. وتملك الحكومة 80%، من أسهم المصرية للاتصالات ويجري تداول الـ20%، الأخرى في البورصة المصرية. وذكرت المصادر أن مؤسستي سي.آي كابيتال والأهلي فاروس تتوليان إدارة البيع.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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