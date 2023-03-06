اجدع من لورديانا..بفستان قصير وحركات رائعه صديقة رونالدو جورجينا تستعرض رشاقتها في السعودية في أحدث ظهور لها.. والجمهور غلبتي ياسمين صبري

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت عارضة الازياء جورجينا رودريغز جمهورها ومتابعيها عبر خاصية الستوريز على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام مقطع فيديو جديد من أحدث ظهور لها.

استعرضت جورجينا في الفيديو المتداول رشاقتها وبدت مرتدية فستان أسود قصير وصفه المتابعون بالجريئ.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو وأشادوا برشاقتها وجمال مفاتنها.

في الساعات القليلة الماضية تداول رواد مواقع السوشل ميديا مجموعة صور لعارضة الأزياء جورجينا برفقة رجل غريب، وزعم البعض أن الصور أثارت غضب كريستيانو رونالدو .

بعد الفحص والتدقيق، إتضح أن الصور قديمة قبل سفرها إلى السعودية، وتم إعادة تداولها مؤخراً.