شكرا لاهتمامكم بخبر نتوقع أن يستمر الدولار الأميركي عند مستوياته الحالية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن نتوقع أن يستمر الدولار الأميركي عند مستوياته الحالية



استبعد رئيس قسم تداولات الشرق الأوسط في “ساكسو بنك” ياسر الرواشدة، في مقابلة مع “العربية”، أن يتجه الفيدرالي الأميركي إلى خفض الفائدة خلال العام الجاري.

وقال الرواشدة، إن شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونغرس هذا الأسبوع ستكون مهمة لإعطاء إشارات بشأن مسار رفع الفائدة.

وتوقع أن يتجه البنك المركزي الأميركي لرفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، مضيفاً: “من غير المرجح أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة هذا العام، ولكن من الممكن خلال مارس المقبل أن نشهد تغيرا في سياسته”.

وتابع :”نتوقع أن يستمر الدولار الأميركي عند مستوياته الحالية”.

وأشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيكون الأكثر تشدداً، حيث نتوقع أن يتجه إلى رفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل.

تراجع الدولار على نطاق واسع اليوم الاثنين، إذ يترقب المستثمرون شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول أمام الكونغرس وكذلك ينتظرون تقرير الوظائف لشهر فبراير/شباط والذي سيصدر في نهاية الأسبوع ومن المرجح أن يؤثر على قرار البنك المركزي بشأن الفائدة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية، 0.182% إلى 104.420. وتكبد المؤشر الأسبوع الماضي أول خسارة أسبوعية له منذ يناير/كانون الثاني.

وبعد زيادات كبيرة في أسعار الفائدة الأميركية خلال العام الماضي، رفعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي بواقع 25 نقطة أساس في أحدث اجتماعين له لكن مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية أذكت المخاوف بالسوق من أن يعود البنك لرفع الفائدة بقوة.

وسينصب التركيز على تقرير الوظائف لشهر فبراير/شباط والمقرر صدوره يوم الجمعة المقبل وشهادة باول أمام الكونغرس يومي الثلاثاء والأربعاء.