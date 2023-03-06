شكرا لاهتمامكم بخبر هيئة “المنافسة” السعودية توافق على 13 طلباً للاستحواذ والاندماج في فبراير 2023 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن هيئة “المنافسة” السعودية توافق على 13 طلباً للاستحواذ والاندماج في فبراير 2023



أعلنت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية عن القرارات الصادرة في طلبات التركز الاقتصادي لشهر فبراير 2023، حيث أصدرت الهيئة 13 قرار عدم ممانعة.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الاثنين، إنها تتلقى بلاغات التركز الاقتصادي (الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة)، فتقوم بدراستها وإصدار القرارات اللازمة. كما تُعْنَى بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة، أو لتعزيز المنافسة في القطاعات. وقامت الهيئة بإصدار قراراتها بعد دراسة للأسواق المعنية.

وبحسب الهيئة، مثلت طلبات الاستحواذ ما نسبته 85%، بينما مثلت طلبات المشاريع المشتركة ما نسبته 7.5%، وطلبات الاندماج ما نسبته 7.5% من إجمالي القرارات الصادرة في شهر فبراير الماضي.

وكان من ضمن الموافقات الصادرة للهيئة العامة للمنافسة في شهر فبراير الماضي، إنشاء مشروع مشترك بين شركة الاتصالات السعودية “STC”، وشركة اتحاد اتصالات “موبايلي”، وشركة الاتصالات المتنقلة “زين السعودية” في توفير خدمات تحليلات البيانات الضخمة، كما تضمنت اندماج شركة “المتحدة للتأمين التعاوني” مع شركة “عناية السعودية للتأمين التعاوني”.

وصرح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة سعد آل مسعود، أن الهيئة قامت بإصدار 33 قرار عدم ممانعة منذ بداية العام الحالي.