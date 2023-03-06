اذا كنت تمتلك أعين مثل الصقر .. أوجد الـ4 اختلافات بين الصورتين في 20 ثانية.. لن تستطيع ان تفعلها 

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدي جديد لاكتشاف الاختلافات بين الصورتين، هذا النوع من الألغاز التي يفضلها كل من يحاول أن يكتشف مهاراته الذهنية من قوة ملاحظة وسرعة بديهة، كذلك يبحث عنها الذين يرغبون في تنمية هذه القدرات الخاصة،

لذلك يحرص موقع نجوم مصرية أن يقدم لقراءه هذه الألغاز بشكل مستمر، وتحدي اليوم هو اكتشاف 4 أختلافات بين الصورتين، وبالرغم من سهولة ثلاثة من هذه الاختلافات، إلا أن الاختلاف الرابع لن يجده إلا العباقرة.

الصورة التي أمامك تم عمل نسخة منها بحوارها ولكن مع وضع أربعة اختلافات في بعض التفاصيل، ودورك هو التوصل لهذه الاختلافات في الزمن المحدد للاختبار وهو 20 ثانية، فهل أنت جاهز لخوض التحدي؟

قبل أن تبدأ في البحث لا تنسى أن تضبط ساعتك على 20 ثانية فقط، وإذا انتهى الوقت أكتب لنا في التعليقات عدد الاختلافات التي استطعت أن تكتشفه.

هل توصلت للاختلافات الأربعة؟

إذا كنت إجابتك بالنفي فلا تقلق، فالحقيقة أن نسبة قليلة من الذين خاضوا هذا التحدي استطاعوا أن يتوصلوا لجميع الاختلافات، لذلك سنمنحك فرصة جديدة للبحث خلال 20 ثانية أخرى وهذه المرة سوف تصل للحل.

مكان الفروق الأربعة

والآن وصلنا للمحطة الأخيرة من اللغز، وهي مرحلة الكشف عن الاختلافات الأربعة، الصورة التالية توضح الحل وتكشف مكان الاختلافات كلها.