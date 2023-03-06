شكرا لاهتمامكم بخبر الجنيه المصري أصبح جاذباً وقد يشهد المزيد من التراجع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن الجنيه المصري أصبح جاذباً وقد يشهد المزيد من التراجع



قال كبير المحللين الاقتصاديين بقطاع البحوث في المجموعة المالية “هيرمس” محمد أبو باشا، في مقابلة مع “العربية”، إن الجنيه المصري تراجع إلى مستويات جاذبة للمستثمرين في الوقت الحالي.

وأوضح أبو باشا، أن العقبة الأخيرة في مصر هي مدى توافر السيولة من العملات الأجنبية وهو ما قد يؤدي إلى وجود ضغط مستمر على الجنيه المصري في الفترة المقبلة، قائلا: “نتوقع أن نرى بعض التراجع.. ولكن مع توافر السيولة سيعود لنطاق قرب المستويات الحالية”.

وأضاف أنه لا توجد عوائق أمام مصر للحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد، حيث تم تحقيق أغلب المستهدفات والمتطلبات الخاصة بالصندوق.

وأشار إلى أن هناك بعض التأخير في برنامج الطروحات الحكومية المقرر تنفيذه والمتضمن نحو 32 شركة.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت عن طرح 32 شركة مختلفة في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار الاستعدادات الحكومية لتوفير السيولة اللازمة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية.

وأعلن مجلس الوزراء، البدء بتنفيذ ما ورد من إجراءات وخطوات بوثيقة سياسة ملكية الدولة تتعلق بملف الطروحات، حيث تم تجهيز 32 شركة للطرح العام عبر البورصة المصرية أو طرحها لمستثمر استراتيجي.

ومن المقرر طرح جزء من الشركة في البورصة والجزء الآخر من خلال مستثمر استراتيجي. واستعان مجلس الوزراء بعدد من بنوك الاستثمار المتخصصة التي انتهت إلى تحديد طريقة الطرح. ويعني المستثمر الاستراتيجي الدخول لزيادة رأس المال أو نسبة استحواذ على جزء من الشركة.

وسيكون طرح الشركات على مدار عام كامل يبدأ من الربع الحالي من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024.

وكشف كبير الاقتصاديين في هيرميس، أن هناك حالة عدم يقين بالنسبة للبنوك المركزية بقيادة الفيدرالي الأميركي بشأن مستويات أسعار الفائدة ومدى الارتفاعات المقبلة، وذلك بسبب معدلات التضخم وأرقام النمو الاقتصادي في ضوء أسعار الفائدة المرتفعة.

وتوقع أبو باشا، أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة ليست بالقصيرة، وعلى الأغلب خلال عام 2023.