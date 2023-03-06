شكرا لاهتمامكم بخبر قاض لبناني يحدد يوم 15 مارس موعدا لاستجواب حاكم مصرف لبنان في تحقيق فساد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن قاض لبناني يحدد يوم 15 مارس موعدا لاستجواب حاكم مصرف لبنان في تحقيق فساد



قال مصدر قضائي، إن قاض لبناني حدد يوم 15 مارس الحالي موعدا لاستجواب حاكم مصرف لبنان في تحقيق فساد.

وفي فبراير الماضي، أصدر قاضي لبناني اتهاما ضد حاكم البنك المركزي رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدة له بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع.

تأتي التهم بعد تحقيق استمر 18 شهرا. وتنحى قاض سابق عن التحقيق ولم يوجه أي اتهامات.

ونفى رياض سلامة الذي يشغل منصبه منذ فترة طويلة وشقيقه رجا، هذه الاتهامات.

وفي الأسابيع الماضية، ذكر سلامة أنه قرر ترك منصبه عند انتهاء فترته الحالية في يوليو/تموز.

وقال سلامة إنه لم يُطلب منه العمل لفترة جديدة، وإنه يرى أن الفترة الماضية كافية.

وأفاد سلامة بأن الأزمة الاقتصادية الحالية في لبنان ترجع إلى استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعصف به، وأن أسعار الصرف الموازية سببها عدم كفاية احتياطياته من النقد الأجنبي.

وقال “الحرية المتروكة بالسوق عشان معنديش احتياطي كفاية للتدخل”.

وأضاف سلامة أن احتياطيات لبنان الحالية من النقد الأجنبي تبلغ عشرة مليارات دولار، وأن احتياطيات الذهب تقدر بنحو 17 مليارا.

وقال “الاحتياطي اليوم 15 مليارا، 10 مليارات بقدر استعملهم بالخارج والباقي دولارات محلية، والذهب بلبنان قيمته تساوي بحدود 17 مليارا”.