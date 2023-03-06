شكرا لاهتمامكم بخبر بولندا تعتزم مطالبة روسيا بتعويضات عن قطع إمدادات النفط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن بولندا تعتزم مطالبة روسيا بتعويضات عن قطع إمدادات النفط



أعلن رئيس مجلس إدارة “أورلن” البولندية، وهي أكبر شركة تكرير نفط في بولندا، دانييل أوباجتيك، أن الشركة تعتزم مطالبة الجانب الروسي بتعويضات عن قطع إمدادات النفط إلى بولندا.

وقال أوباجتيك لمحطة راديو “زيت”، اليوم الاثنين، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الشركة قد طالبت الجانب الروسي بتعويضات: “سنعمل على ذلك”.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة: “هذا وارد في الاتفاقات التي لا يمكنني التحدث عنها”، وتابع: “بالتأكيد سنقدم مطالبنا في هذا المجال”.

كانت “أورلن” البولندية، قد أفادت في 25 فبراير الماضي، بأن إمدادات النفط الروسي عبر خط “دروجبا” إلى بولندا قد قطعت.

وصرح المتحدث الرسمي باسم شركة “تات نفط” الروسية، إيغور ديمين، في 27 فبراير، لوكالة “تاس” أن الشركة لا تقوم حالياً بضخ النفط في اتجاه بولندا، وبحسب قوله، كان من المفترض أن تضخ الشركة النفط إلى مصافي التكرير البولندية في الأيام العشرة الأخيرة من فبراير، لكن لم يتم إصدار أوامر نقل النفط مع تأكيد الدفع.

ويُذكر أن العقد بين “أورلن” البولندية و”تات نفط” الروسية ينص على إمداد 200 ألف طن من النفط شهرياً حتى عام 2024، وكانت “أورلن” تتلقى النفط الروسي عبر خطوط الأنابيب، ورفضت وارسو شراء النفط من روسيا عن طريق البحر بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وتعتزم بولندا استبدال النفط الروسي بمواد خام من الولايات المتحدة ومنطقة الخليج وبحر الشمال.