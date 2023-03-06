شكرا لاهتمامكم بخبر أسبوع “الجحيم” في وول ستريت.. بيانات مرتقبة قد تربك الأسواق! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أسبوع “الجحيم” في وول ستريت.. بيانات مرتقبة قد تربك الأسواق!



يستعد مستثمرو “وول ستريت” لنسختهم من أسبوع الجحيم، وهو سيل من بيانات الوظائف القادمة خلال الأيام القليلة المقبلة يمكن أن تؤدي بسهولة إلى ازدياد اضطرابات السوق المتقلبة.

وتعد المرونة الثابتة لسوق العمل في الولايات المتحدة هي واحدة من – إن لم تكن أكبر – مصادر التوتر في اقتصاد اليوم. إذ قال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في مناسبات عديدة إنهم يعتقدون أن معدلات التضخم المرتفعة ستظل ثابتة حتى تتحول أرقام التوظيف ووتيرة زيادة الأجور إلى الانخفاض. وهذا يعني أن رفع أسعار الفائدة المؤلم بالفعل من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يستمر حتى غليان سوق العمل.

لكن المشكلة أن سوق العمل لا زال مرناً ويتقبل زيادات الأجور ومعدلات البطالة بالقرب من أدنى مستوياتها التاريخية.

وفي عام واحد فقط، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من الصفر تقريباً إلى نطاق من 4.5% إلى 4.75% لتهدئة الاقتصاد. في غضون ذلك، تجاوزت أرقام الوظائف التوقعات السابقة خلال الأشهر العشرة الماضية، وباتت سوق العمل أقوى من أي وقت مضى: أضافت الولايات المتحدة 517000 وظيفة في يناير دفعت البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1969، وفقاً لما ذكرته “CNN”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وحتى مع تسريح العمال الجماعي في شركات مثل فيسبوك، وغوغل، وغولدمان ساكس، وإنتل، ومايكروسوفت، ما زال عدد الوظائف الشاغرة يفوق عدد الباحثين عن عمل بحوالي 2 إلى 1.

وكان رد الاحتياطي الفيدرالي هو الاستمرار في زيادة أسعار الفائدة.

من جانبها، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم السبت: “من أجل وضع هذه الحلقة من التضخم المرتفع وراءنا، من المحتمل أن يكون من الضروري المزيد من تشديد السياسة، والحفاظ على المعدلات مرتفعة لفترة أطول”.

وأضافت: “في غياب زيادة كبيرة في نسبة البالغين في سن العمل الذين يتطلعون إلى التوظيف أو حدوث تغيير كبير في تدفقات الهجرة، ستستمر معدلات البطالة في الانخفاض وسيستمر نقص العمال، مما يؤدي إلى ارتفاع الأجور والأسعار في نهاية المطاف، على الأقل في القريب العاجل وعلى المدى المتوسط”.

وسيدلي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بتصريح أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، الثلاثاء، ولجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأربعاء.

وسيسلم باول تقرير السياسة النقدية نصف السنوي إلى الكونغرس، على أن يكون لساعات أمام أسئلة من المشرعين.