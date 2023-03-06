عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن مجموعة “جي42” بأبوظبي تعتزم طرح وحدتها “بريسايت” لجمع 495 مليون دولار



تخطط مجموعة جي42 للذكاء الاصطناعي بأبوظبي لإجراء طرح عام أولي حجمه 1.82 مليار درهم (495.6 مليون دولار) لوحدتها بريسايت المتخصصة في تحليل البيانات الضخمة وإدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتعتزم “بريسايت” حسبما أُعلن طرح 1.36 مليار سهم جديد، تمثل 32% من الشركة قبل الطرح، بسعر 1.34 درهم للسهم الواحد في عملية لزيادة لرأس المال.

ومن المقرر أن تبدأ فترة الاكتتاب في 13 مارس/آذار وتنتهي في 17 مارس/آذار.

وتعمل “جي 42” على تطوير حلول تكنولوجية واسعة التأثير بالاستفادة من قدراتها في مجال الحوسبة السحابية وأبحاثها الأساسية والتطبيقية في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف إيجاد حلول لأكثر مشكلات العالم تعقيداً، مدعومةً بمحفظة أعمال قوية ومتنوعة تتضمن شركة بيانات، وجي 42 للرعاية الصحية، وجي 42 سمارت نيشن، وجي 42 كلاود، وإنجازات، وخزنة، وبريسايت، وغيرها. وتتعاون جي 42 أيضاً مع مجموعة متنامية من أبرز المؤسسات العالمية، التزاماً بمهمتها في توفير الوصول إلى أحدث التقنيات للجميع في مختلف أسواق العالم.