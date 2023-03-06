شكرا لاهتمامكم بخبر تراجع أسعار الذهب جراء ارتفاع الدولار والتوقعات باستمرار زيادة الفائدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن تراجع أسعار الذهب جراء ارتفاع الدولار والتوقعات باستمرار زيادة الفائدة



تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الدولار مع صدور مجموعة جديدة من البيانات التي عززت المخاوف من أن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ستواصل رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم.

وانخفض سعر الذهب 0.1% إلى 1853.19 دولار للأونصة اعتبارا من الساعة 0037 بتوقيت غرينتش بعد أن صعد إلى أعلى مستوياته منذ 15 فبراير/شباط يوم الجمعة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1859.60 دولار، نقلاً عن رويترز.

وارتفع مؤشر الدولار مما جعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة نمو قطاع الخدمات في الولايات المتحدة بمعدل ثابت في فبراير/شباط مع ارتفاع الطلبيات الجديدة والتوظيف إلى أكثر من أعلى مستوياتها في عام واحد مما يشير إلى استمرار الاقتصاد في التوسع في الربع الأول.

وقالت رئيسة الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو ماري دالي، يوم السبت، إنه إذا استمرت البيانات الخاصة بالتضخم وسوق العمل في الارتفاع أكثر من المتوقع، فمن الضروري رفع أسعار الفائدة والاستمرار في هذا المستوى لفترة أطول مما توقعه صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي في ديسمبر/كانون الأول.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إن التضخم الأساسي في منطقة اليورو سيظل مرتفعا على المدى القريب ولذلك فإن زيادة سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي 50 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر أمر مؤكد بشكل متزايد.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر وسيلة تحوط ضد التضخم إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة لخفض ضغوط الأسعار يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وتراجع سعر الفضة في التعاملات الفورية 0.2% إلى 21.20 دولار للأونصة كما هبط سعر البلاتين 0.7% إلى 970.84 دولار وانخفض سعر البلاديوم 0.6% إلى 1443.65 دولار.