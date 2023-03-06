شكرا لاهتمامكم بخبر “ARM” التابعة لـ “سوفت بنك” تستهدف جمع 8 مليارات دولار من طرح أولي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “ARM” التابعة لـ “سوفت بنك” تستهدف جمع 8 مليارات دولار من طرح أولي



تسعى شركة “ARM” البريطانية التابعة لمجموعة “سوفت بنك” لجمع 8 مليارات دولار على الأقل في طرح عام أولي في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر، أن من المتوقع أن يقدم مصمم الرقائق البريطاني بشكل سري أوراقاً بشأن طرحه العام الأولي في أواخر أبريل، ومن المتوقع أن يتم الإدراج في وقت لاحق من هذا العام، وفقاً لما اطلعت عليه “العربية.نت”.

وفي حال إتمام الطرح بهذه القيمة، فقد يكون أحد أكبر الاكتتابات الأولية في الولايات المتحدة خلال العقد الماضي.

وأفادت “بلومبرغ” الأسبوع الماضي أن المصرفيين قدموا تقييماً يتراوح بين 30 مليار دولار و70 مليار دولار للإدراج، وهو نطاق واسع يبرز تحديات تقييم الشركة على خلفية أسعار الأسهم المتقلبة لقطاع أشباه الموصلات.

بدورها، أكدت “Arm”، والتي تنتشر تقنيتها في معظم الهواتف الذكية في العالم وأصبحت أكثر انتشاراً في صناعة الإلكترونيات، الأسبوع الماضي خططها للإدراج في الولايات المتحدة فقط، ورفضت مطالبات حكومة المملكة المتحدة لإجراء إدراج مزدوج في سوقها المحلية.

يأتي ذلك، فيما أنفقت شركة “سوفت بنك” التي تتخذ من طوكيو مقراً لها 32 مليار دولار لشراء الشركة في عام 2016. وفي ذلك الوقت، وعدت المنظمين في المملكة المتحدة بأنها ستخلق المزيد من الوظائف هناك ولن تنقل المقر الرئيسي.

وتعمل كلاً من “غولدمان ساكس” و”جيه بي مورغان تشيس وشركاه”، و”باركليز بي إل سي” و”ميزوهو فاينانشال غروب”، كضامني الاكتتاب.