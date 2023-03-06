شكرا لاهتمامكم بخبر “تيك توك” هدف محتمل لمشروع قانون أميركي يحظر منتجات تكنولوجية أجنبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “تيك توك” هدف محتمل لمشروع قانون أميركي يحظر منتجات تكنولوجية أجنبية



قال السيناتور الأميركي مارك وارنر، اليوم الأحد، إنه يعتزم مع سيناتور آخر تقديم مشروع قانون هذا الأسبوع يهدف إلى السماح للحكومة “بحظر أو منع” منتجات تكنولوجية أجنبية مثل منصة “تيك توك” المملوكة لشركة صينية.

وأضاف وارنر، وهو رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، أن منصة تيك توك “ربما تكون من بين” منتجات التكنولوجيا التي ستخضع للمراجعة بموجب القانون. وأدلى السيناتور الديمقراطي بهذه التصريحات لقناة فوكس نيوز.

ويأتي مشروع القانون في وقت تتعرض فيه “تيك توك” لضغوط مكثفة بسبب مخاوف من أن تصل بيانات المستخدمين الأميركيين في نهاية المطاف إلى الحكومة الصينية.

ووافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي يوم الأربعاء على منح الرئيس جو بايدن سلطة حظر “تيك توك”، فيما سيكون أكبر قيود أميركية بعيدة الأثر لأحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وأمهل البيت الأبيض الأسبوع الماضي الهيئات الحكومية 30 يوما للتأكد من عدم وجود تطبيق “تيك توك” على أي من الأجهزة أو الأنظمة التابعة للحكومة الاتحادية. كما حظرت أكثر من 30 ولاية أميركية وكندا ومؤسسات سياسات الاتحاد الأوروبي تحميل “تيك توك” على أي أجهزة حكومية.

وقال وارنر إن مشروع القانون الذي يعتزم تقديمه “سيقول، إنه فيما يتعلق بالتكنولوجيا الأجنبية القادمة إلى أميركا، يجب أن يكون لدينا نهج منظم للتأكد من أنه يمكننا حظرها أو منعها عند الضرورة”.

وأضاف أنه يعتزم تقديم التشريع هذا الأسبوع مع السناتور الجمهوري جون ثون.