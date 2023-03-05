شهيد وجريحان بنيران سعودية في منبه صعدة
اُستشهد وأُصيب ثلاثة مواطنين اليوم بنيران جيش العدو السعودي في مديرية منبه بمحافظة صعدة.
وأوضح مصدر أمني أن قوات العدو السعودي فتحت نيران أسلحتها باتجاه منطقة فذة بمديرية منبه الحدودية، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين بجروح.
وأكدت إحصائية طبية، أن عدد ضحايا الاعتداءات السعودية على مديرية منبه الحدودية، خلال شهري يناير وفبراير، بلغ 202، منهم 21 شهيداً و181 جريحاً.
وصعدت قوات النظام السعودي في الآونة الأخيرة من اعتداءاتها على المناطق السكنية والمزارع في المديريات الحدودية بمحافظة صعدة، ما خلف مئات الشهداء والجرحى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : شهيد وجريحان بنيران سعودية في منبه صعدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.